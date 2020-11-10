В Иерусалиме на 66-м году жизни скончался один из самых известных палестинских политиков Саиб Эрекат — второй человек в руководстве движения ФАТХ. Он был главным пегеоворщиком с Израилем и одним из ближайших соратников палестинского лидера Махмуда Аббаса.

По сообщениям, Эрекат заразился коронавирусом 9 октября. Он несколько дней лечился дома в Иерихоне, но затем его состояние ухудшилось и его госпитализировали в израильскую больницу Хадасса в Иерусалиме.

Причиной смерти дипломата стали осложнения, вызванные коронавирусом. Эрекат относился к людям, находящимся в группе риска. В прошлом он перенес сердечный приступ и операцию по трансплантации легких. Он также страдал от фиброза.

Саиб Эрекат был доверенным лицом палестинских лидеров — Ясира Арафата и Махмуда Аббаса — и многие годы возглавлял палестинские делегации на переговорах с Израилем.

Эрекат родился в 1955 году в Абу Дисе, небольшом городе недалеко от Иерусалима. Степень бакалавра и магистра он получил в Университете Сан-Франциско в США, затем он получил докторскую степень в Брэдфорде в Великобритании. После этого он вернулся на Западный берег, где начал преподавать политические науки в национальном университете Аль-Наджах в Наблусе.

Саиб Эрекат был членом движения ФАТХ, выступающего за освобождение Палестины, и доверенным лицом его главы Ясира Арафата. После смерти Арафата в 2004 году он стал помощником его преемника Махмуда Аббаса.

Эрекат считается одним из "архитекторов" соглашения в Осло, которое было подписано израильской и палестинскими сторонами в начале 1990-ых. Он был одним из сторонников переговоров с Израилем и считал, что палестино-израильский конфликт не имеет военного решения.

После того, как переговоры зашли в тупик, Эрекат продолжил представлять палестинскую дипломатию в мире и продвигать позицию палестинцев по разным вопросам. В частности, он, как и многие другие палестинские представители, резко раскритиковал "Сделку века", предложенную администрацией президента США Дональда Трампа по взаимному признанию Палестины и Израиля. По его мнению, план Трампа лишил израильтян стимула садиться за стол переговоров с палестинцами.