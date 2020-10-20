Израиль и ОАЭ договорились о практическом сотрудничестве

Израиль и Объединённые Арабские Эмираты подписали соглашения о безвизовом режиме, научно-техническом сотрудничестве, защите инвестиций и налаживании авиасообщения. Церемония проходила в аэропорту Тель-Авива при участии израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху, министра финансов ОАЭ Обаид Хумайд аль Тайер и главы минфина США Стивена Мнучина. Нетаньяху подчеркнул, что стороны рассчитывают на долгосрочное плодотворное сотрудничество:

«Мои сотрудники подготовили пару строк для моего выступления, начали они с таких слов: "сегодня мы становимся свидетелями того, как создаётся история". Я сказал, что это совершенно не так. Это мы сегодня создаём историю — неизменную для многих поколений. Это первый официальный визит представителей Объединённых Арабских Эмиратов в Израиль. Впервые с момента подписания исторического договора в Белом доме правительства Израиля и ОАЭ заключают конкретные практические соглашения о сотрудничестве».

Представители правительств Израиля и ОАЭ в ходе церемонии подчеркивали, что подписанные документы — лишь часть большой программы нормализации двусторонних отношений. Министр финансов ОАЭ Обаид Хумайд аль Тайер говорил о важности этого шага для Эмиратов:

«Я рад, что мы достигли значительного прогресса в отношениях между нашими правительствами за время после подписания исторического Авраамовых соглашений о мире. ОАЭ сохранят лидерство в регионе в вопросах экономических реформ, открытости и международной торговли, а также политической стабильности и миротворчества».

После подписания соглашения Нетаньяху провёл переговоры с министрами финансов США и ОАЭ. Параллельно члены правительств начали серию встреч, посвящённых будущему двустороннему сотрудничеству.

Авраамовы соглашения были подписаны в Вашингтоне между Израилем, ОАЭ и Бахрейном при посредничестве США. Нетаньяху назвал это примирение «поворотным моментом в истории», который «поможет раз и навсегда положить конец арабо-израильскому конфликту». Соглашение арабских стран с Израилем осудили, в частности, представители администрации Палестинской автономии, расценив это как предательство.