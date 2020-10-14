Нелегальная миграция не влияет на уровень преступности (исследование)

Нелегальные иммигранты не повышают уровень преступности в городе, наоборот, количество преступлений в некоторых случаях снижается. Об этом свидетельствует исследование, проведенное Университетом штата Нью-Йорк в Буффало на основе статистических моделей, примененных ко всем крупным американским городам.

"Мы изучали насильственные преступления и преступления против собственности, - рассказал Euronews профессор социологии университета Роберт Адельман. - Мы не обнаружили никакой связи между высоким уровнем нелегальной миграции и насильственными преступлениями. В том, что касается преступлений против собственности, то их, наоборот, меньше".

Миграция - козырная карта республиканцев

Исследование было опубликовано через месяц после дебатов между кандидатами в президенты США Дональдом Трампом и Джо Байденом.

Несмотря на пандемию, вопрос миграции остается одной из самых острых тем предвыборной кампании, особенно для республиканцев, требующих ужесточения законов. Тем временем, эксперты считают, что в условиях закрытых границ обещания республиканцев четырехлетней давности построить стену на границе с Мексикой для борьбы с караванами мигрантов, кажутся электорату далеким воспоминанием.

"В американских дебатах почти не затрагивают вопрос миграции, потому что рельеф приоритетов, ментальная карта американцев были разрушены пандемией", - говорит соучредитель аналитического агентства YouTrend и автор подкаста об американской политике Лоренцо Преглиаско.

"Иммиграция - это поляризующий общество вопрос, и, конечно, он важнее для избирателей Трампа, а не Байдена, - добавляет Преглиаско. - Интересно, сможет ли Трамп вернуться к нему во время дебатов, и насколько успешно. Пока, похоже, все обстоятельства не в его пользу".

Парадокс иммигрантов

Анализ команды Адельмана основан на двух различных оценках мигрирующего населения США. Одна из них принадлежит исследовательскому центру Pew Research Center, а другая, сделанная в 2014 году, - Институту миграционной политики США. Оба исследования были сопоставлены с отчетом ФБР о количестве преступлений и другими базами данных, содержащими социальную, демографическую и экономическую информацию о преступниках и американском населении в целом.

Исследователи пришли к выводу, что на микроуровне преступность в иммигрантской среде ниже, чем среди местных. Среди мигрантов второго и третьего поколения этот показатель "выравнивается", но не превышает показатели коренного населения.

В социологии этот феномен называется "парадоксом иммигрантов". Доказано, что, к примеру, люди, переехавшие в новую страну, чаще показывают лучшие результаты в том, что касается образования или здоровья. Это связано с рядом факторов.

Те, кто эмигрируют, часто больше мотивированы и выносливы. Мигранты часто получают большую поддержку от семьи или диаспоры. Законодательство многих стран, включая США, предполагает депортацию за наличие судимостей.

Ученые из университета Буффало отследили закономерность в совершении семи видов преступлений, включая убийства, нападения при отягчающих обстоятельствах и грабежи, в 257 районах Вашингтона. Они пришли к выводу, что число насильственных преступлений в городе не увеличивается с ростом числа людей, не имеющих вида на жительство. А количество краж и краж со взломом даже уменьшается.

"Представители всех социальных групп совершают преступления, но в нашем случае мы изучаем не индивидуумов, а взаимосвязь между иммиграцией и преступностью на общественном уровне, - подчеркнул Адельман. - Как наши выводы, так и научная литература показывают, что иммигранты в среднем не повышают уровень преступности в мегаполисах - как при рассмотрении нелегальных иммигрантов, так и иммиграции в целом".

Нелегальные переселенцы в США - стране с самым большим числом иммигрантов в мире - составляют более 10,5 миллионов человек. Это 25% от общего числа мигрантов. Пик нелегальной миграции был достигнут в 2007 году, когда на американской земле нерегулярно находились 12,2 миллиона человек. Большинство (58%) иммигрантов без документов проживают всего в шести штатах: Калифорния, Флорида, Иллинойс, Нью-Джерси, Нью-Йорк и Техас.