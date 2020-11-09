Многие лидеры Евросоюза поздравили Джо Байдена

Не все голоса американских избирателей подсчитаны, не все штаты объявили победителя, но Джо Байден уже готовится к переезду в Белый дом и работает над своей президентской программой. Большинство лидеров Евросоюза поспешили выразить ему поддержку.

«Сердечно поздравляю Джо Байдена с избранием 46-м президентом Соединённых Штатов Америки, сказала канцлер Германии Ангела Меркель. - Мы, немцы и европейцы, знаем, что должны взять на себя больше ответственности в партнерстве с вами в 21-м веке. Америка была и остается нашим самым важным союзником, но она ожидает от нас, и справедливо, чтобы мы приложили больше усилий, заботясь о нашей собственной безопасности и отстаивая наши убеждения в мире ».

«Евросоюз готов усилить координацию с новой администрацией и новым конгрессом США, - сказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. - Вместе мы будем решать насущные глобальные проблемы, пандемию короны и её экономические последствия, изменение климата и потерю биоразнообразия ».

В понедельник в Лондоне представители Соединённого Королевства и Евросоюза обсуждают будущие двусторонние отношения. Известно, что Байден неодобрительно относится к «брекситу». Поэтому британский премьер так его поздравил, чтобы не навредить особым отношениям своей страны с Соединёнными Штатами:

«Я думаю, нас, правительство нашей страны и правительство в Вашингтоне, в любое время, на любом этапе, объединяет гораздо большее, чем нас разделяет, - сказал Борис Джонсон. - У нас общие ценности, общие интересы, общая глобальная перспектива. Нам предстоит вместе проделать огромный объём работы, чтобы защитить эти ценности ».

Теплых слов для будущего американского президента не нашлось у премьер-министра Словении, который на прошлой неделе выразил уверенность в победе Трампа , а в минувшие выходные распространял в соцсетях утверждения о манипуляциях на выборах. И всё же затем Янез Янша написал в примирительном тоне, что дружеские отношения Словении с США продолжатся.

Но в целом успех Джо Байдена приветствовали во многих странах ЕС. В частном порядке большинство лидеров выражают облегчение по поводу того, что им не придётся иметь дело с Трампом ещё четыре года. Но мало кто из них надеется на возрождение трансатлантических отношений, какими они были до 2016 года. По обе стороны океана ожидают много нового в международных делах.