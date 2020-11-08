"Эта" добралась до Кубы

Тропический шторм "Эта" в воскресенье достиг Кубы. Стихия обрушилась на провинцию Камагуэй в центральной части острова. Скорость ветра достигает 100 км/ч.

"Эта" в минувшие дни привела к жертвам и разрушениям в шести странах Центральной Америки. Там до сих пор борются с последствиями наводнений и начинают восстанавливать разрушенное. Погибли десятки человек, более ста числятся пропавшими без вести. Точных цифр назвать никто не может, поскольку несколько деревень полностью погребены под оползнями, со многими населёнными пунктами до сих пор нет связи.

Тысячи человек были эвакуированы или покинули свои дома самостоятельно. Для них организовывают пункты временного размещения.

После удара по Центральной Америке ураган ослаб, его переклассифицировали в тропическую депрессию. Но, выйдя в море, "Эта" вновь набрала силу. Метеорологи не исключают, что она дойдёт до Флориды и к тому моменту вновь усилится до урагана.