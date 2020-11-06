На Центральную Америку обрушился ураган "Эта"

Никарагуа, Гондурас, Гватемала, Панама, Коста-Рика... На Центральную Америку обрушился тропический шторм "Эта", став причиной гибели десятков людей. Спасатели пытаются добраться до затопленных районов. Их помощи ждут тысячи местных жителей. Дорога каждая минута.

Разрушительный удар стихии приняла на себя небольшая гватемальская деревня Киче на севере страны. Там, как сообщают власти, оползень накрыл половину домов. Находившиеся в них люди оказались в смертельной ловушке.

Алехандро Джамматтеи, президент Гватемалы:

"Нам нужно добраться до деревни Киче, доступ к которой до сих пор закрыт. Она пострадала от оползня, который сошёл на примерно на 25 домов, а это половина деревни. И внутри, по нашим данным, находятся не менее 50 человек".

В Гондурасе из-за наводнения заблокированными оказались десятки населенных пунктов. Их жители ждут эвакуации на крышах домов. Все дороги в зоне бедствия разрушены. На спасательные операции у властей не хватает средств. Ситуация близка к критической.

"Нам удалось спасти моих братьев, всю нашу семью, вызволив их с балкона трёхэтажного дома. Власти ничего не сделали, чтобы предупредить людей. Как это возможно?", - вопрошает местный житель.

Майте Матеу, директор гуманитарной организации CARE:

"В некоторых городах долины Сула десятки семей сидят на крышах домов в ожидании спасателей. Времени остаётся очень мало. Нам известно, что у местных спасательных служб не хватает средств, они просят поддержки. Сложилась весьма тревожная ситуация".

В момент обрушения на Карибское побережье во вторник "Эта" был ураганом 4-й категории. Затем он ослаб до тропической депрессии, но не утратил своей разрушительной силы. Теперь он медленно движется в сторону Мексиканского залива и, по прогнозам, в начале следующей недели достигнет Кубы.