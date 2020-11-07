Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

Срочная новость
This content is not available in your region

мир

Растёт число жертв урагана "Эта"

Комментарии
 Павел Барсуков
euronews_icons_loading
Разрушения в Гондурасе
Разрушения в Гондурасе   -   Авторское право  Delmer Martinez/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved
Размер текста Aa Aa

Страны Центральной Америки постепенно приходят в себя после разрушительного удара урагана "Эта". Жертвами стихии стали, по последним данным, около 180 человек, однако это число будет расти, поскольку поисковые работы продолжаются, а связи со многими населенными пунктами пока нет из-за разлива рек и оползней, перекрывших дороги.

"Нам было очень тяжело, наши дома были затоплены, но всё же мы стараемся отстроиться и встать на ноги".

"Здесь несколько семей, которые потеряли абсолютно всё, поскольку правительство оказалось неспособно наблюдать за рекой и предупредить людей об опасности".

Сильнее всего пострадала Гватемала: власти страны говорят о 150 погибших и пропавших без вести. Причём большинство из них — жители деревни Кеха, целиком разрушенной огромными оползнями.

Десятки тысяч человек были эвакуированы или были вынуждены сами покинуть разрушенные дома. Власти одного только Гондураса говорят, что пострадали полтора миллиона жителей страны.

"Эта" обрушилась во вторник на Никарагуа, прошла шесть стран Центральной Америки и вернулась в Карибское море. Сейчас стихия ослабла до тропической депрессии, однако метеорологи не исключают, что она вновь наберёт разрушительную силу и будет угрожать Кубе, Ямайке и Флориде.

Подписывайтесь на Euronews в социальных сетях
Telegram, Одноклассники, ВКонтакте,
Facebook, Twitter и Instagram.

Эфир и программы Euronews можно смотреть
на нашем канале в YouTube