Белый дом в окружении протестующих против Дональда Трампа

Подсчёт голосов на президентских выборах в США сопровождается массовыми уличными выступлениями сторонников и противников кандидатов. В Вашингтоне тысячи людей участвуют в акциях протеста против президента Дональда Трампа в районе Белого дома. Главным местом сбора стал участок 16-й улицы, переименованный на фоне протестов против расизма и полицейского насилия в Black Lives Matter Plaza.

Сторонники действующего главы государства провели крупную акцию в Филадельфии — после заявлений Трампа о нарушениях при подсчёте голосов в Пенсильвании. Он настаивает, что опережает Байдена в этом штате, в то время как предварительные данные избирательных комиссий говорят об обратном.

Акции сторонников кандидатов проходят и в других штатах, где предварительные результаты голосования пока не позволяют с уверенностью говорить о победе кого-либо из кандидатов. Так сторонники Трампа пикетировали избирательную комиссию Аризоны, где по итогам подсчёта почти всех бюллетеней побеждает Байден.

В штатах, где демократы одерживают верх, сторонники Байдена празднуют победу. На улицы Нью-Йорка вышли участники движения Black Lives Matter, требуя смены политического курса страны. Главной задачей активисты называют освобождение Белого дома от Дональда Трампа.