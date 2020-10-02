"Алекс" оставил Бретань без света

Над Бретанью в ночь на пятницу пронёсся ураган "Алекс". Порывы ветра достигали здесь 160-ти, а где-то и 180 километров в час. 60 тысяч человек остались без света.

Затем "Алекс" двинулся на восток Франции. Национальная Служба метеонаблюдений перевела 13 департаментов в "оранжевый" статус из-за угрозы проливных дождей и наводнений, а департамент Приморские Альпы - в "красный".

На западе страны ночь на пятницу выдалась беспокойной: спасатели выезжали по вызовам более 450 раз. К счастью, обошлось без жертв и раненых. Чаще всего речь шла о сорванных крышах, поваленных деревьях и оборванных электропроводах.

С утра пятницы из-за сложных погодных условий на всей территории отмечались перебои в работе железнодорожного транспорта.

Власти Приморских Альп призвали жителей не покидать дома и не пользоваться автомобилями без крайней нужды.