Выборы в США: шесть голосов до победы

6 голосов - именно столько отделяет кандидата от Демократической партии экс-вице-президента США Джо Байдена от поста следующего, 46-го президента США.

Накануне вечером вектор, который предрекал победу в двух колеблющихся штатах - Мичигане и Висконсине - нынешнему американскому лидеру, сменил направление, и по обнародованным избирательными комиссиями цифрам и там, и там побеждает Байден. Что суммарно ему дает 264 голоса выборщиков при необходимых для поддержки 270 голосах.

У Трампа таких голосов 214.

Джо Байден, экс-вице-президент, кандидат от Демократической партии, сделал следующее заявление: "Очевидно, что мы выигрываем, мы набираем необходимое для победы число выборщиков. Но я тут не для того, чтобы сообщить о своей победе. Я здесь для того, чтобы подчеркнуть, что подсчет голосов завершен, и что мы стали победителями в этой гонке".

Адвокаты президента в течение этой ночи (по европейскому времени) подали три судебных иска. Они заявили, что в подсчете голосов, в частности, в штате Пенсильвания, как было отмечено, отсутствовала "прозрачность".

В ответ на эти действия губернатор Пенсильвании и однопартиец Байдена Том Вулф заявил, что это неправильное действие. Оно противоречит принципам нашей демократии, оно ставит под сомнение право американцев голосовать так, как они считают нужным".

Трамп, отвечая в том числе и губернатору, заметил, что его юристы потребовали доступа к окончательным протоколам избирательных комиссий.

При этом 45-ый лидер США уже выразил сожаление, что самой процедуре выборов президента уже был нанесен ущерб.

Предполагается, что основной массив бюллетеней должен быть подсчитан во всех штатах в течение сегодняшнего дня.

Но это тоже может не внести ясность, кто в итоге станет 46-м лидером США: в Северной Каролине законодательством предусмотрен прием избирательных документов, если были посланы до 3-го ноября, но доставлены почтовой службой на неделю позже.