Выборы США: еще немного, еще чуть-чуть

Кандидат на пост президента США от Демократической партии Джо Байден заявил, что Америка долго шла по пути демократии и никто не сможет отнять эти завоевания у американцев.

Экс-вице-президент и кандидат от Демократической партии подчеркнул: "В Америки право голосовать - священно. Поскольку именно таким способом нация выражает свою волю. И именно эта воля американских граждан позволяет определить, кто избран президентом страны. Каждый бюллетень должен быть посчитан. И мы видим, что процесс идет. И так и должно быть. У нас нет сомнений в том, что когда подсчет завершится, сенатора Харрис и меня назовут победителями".

Согласно официальным цифрам избиркомов штатов, Джо Байден, бывший сенатор от штата Делавер, уже заручился поддержкой 264 выборщиков, для того, чтобы стать 46-м президентом США, ему требуется 270 голосов тех, кто входит в коллегию.

У его соперника, действующего президента Дональда Трампа в настоящий момент - 214 голосов выборщиков.

Вместе с этим в корреспонденции ТАСС сообщается, что штаб республиканцев несколько часов назад направил письмо в минюст страны, в котором заявляется о случаях незаконного голосования по почте в штате Невада.

За сутки до этого юристы 45-го президента уже успели подать несколько исков и жалоб, касающихся, как они заявили, "непрозрачности" процедуры подведения итогов голосования.

Президент США, кандидат от Республиканской партии, выступая на брифинге в Белом доме, в частности, сказал: "Я хотел бы проинформировать американцев о последних новостях, касающихся наших попыток сохранить целостность нашей системы голосования. Если подсчитаны будут лишь легальные, поданные с соблюдением всех формальностей, бюллетени, я одерживаю победу. Если подсчитываются бюллетени, поданные с нарушениями, они могут попытаться украсть у нас результаты выборов".

В том же духе, выступая перед сторонниками Республиканской партии, высказался и старший сын нынешнего американского лидера Дональд Трамп-мл.: "Первое, что президент может сделать - это бороться, бороться в каждом из этих штатов, вести бой, чтобы мы получили полное представление о процессе подсчета голосов. И все, кто относит себя к сторонникам демократов, должны поддержать эти усилия, если, конечно, они сами не участвовали в подлоге".

Пока итоги не подведены в нескольких ключевых для победы каждого из кандидатов штатов, но основное внимание - к тому, что происходит в Пенсильвании.

Это родной штат экс-сенатора Байдена, и он надеется, что земляки в итоге предпочтут его идеи тем, что выдвигает его соперник.