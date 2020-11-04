Байден вырывается вперёд, Трамп готов судиться

В Соединённых Штатах Америки продолжается подсчёт голосов, подданных на президентских выборах. Согласно неофициальному подсчёту, который ведут крупные американские СМИ, относительно бо́льшим числом выборщиков, 248 при необходимом минимуме в 270, уже заручился кандидат от Демократической партии сенатор Джозеф Байден. Он одержал победу в таких многолюдных штатах как Калифорния и Нью-Йорк, на всём западном побережье, в Новой Англии и штатах Средней Атлантики, а также в Аризоне, Виргинии, Иллинойсе, Колорадо, Миннесоте и Новой Мексике.

Джо Байден объявил о сборе средств, которые пойдут на кампанию по поддержке результатов голосования в пользу кандидата-демократа:

Наиболее острая борьба развернулась в колеблющихся штатах района Великих озёр, таких как Висконсин и Мичиган, и Пенсильвании. Победа в этих штатах обеспечила Дональду Трампу избрание президентом США в 2016 г. По последним данным СМИ, Джо Байден победил в Висконсине и приблизился к победе в Мичигане.

Но штаб Трампа намерен добиться через суд пересчёта голосов в Висконсине и требует приостановить подсчёт голосов в Мичигане и Пенсильвании до полного допуска своих наблюдателей в избирательные комиссии, занимающиеся подсчётом голосов. Республиканцы подозревают, что в этих трёх штатах, власть в которых принадлежит Демократической партии, могли произойти фальсификации голосов, присланных по почте. В Пенсильвании группу республиканских наблюдателей-юристов возглавил юрист Дональда Трампа Руди Джулиана:

Дональд Трамп одерживает победу в штатах Юга, Среднего Запада и во многих штатах Дальнего Запада, хотя в Неваде ситуация остается подвешенной. В настоящее время (до подведения итогов в Джорджии и Северной Каролине) он уже заручился поддержкой 214 выборщиков.

Он выразил обеспокоенность сообщениями о предполагаемых вбросах бюллетеней в пользу Джо Байдена в Мичигане и недопуске наблюдателей-республиканцев на подсчет голосов в Пенсильвании.