В ОБСЕ рекомендуют Минску провести новые президентские выборы

О массовых нарушениях прав человека и пытках в ответ на мирные протесты в Беларуси, говорится в докладе, подготовленном ОБСЕ - Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе. Отчет был представлен в Вене на закрытом заседании постоянного совета ОБСЕ. Журналистам ряда информационных агентств удалось ознакомиться с содержанием документа.

В докладе содержатся: рекомендация Беларуси аннулировать результаты президентских выборов из-за нарушений, имевших место на всех этапах избирательного процесса, и призыв провести новые истинные выборы, соответствующие международным стандартам.

Среди прочего, Минску рекомендуется обеспечить безопасность журналистов, содействовать аккредитации иностранных корреспондентов, прекратить цензуру и блокировку сайтов.

Граждане Беларуси отправились к урнам для голосования 9 августа. После того, как ЦИК объявил победителем Александра Лукашенко, в республике начались массовые протесты, сопровождавшиеся многочисленными задержаниями, арестами и применением силы против мирных демонстрантов.

Белорусская оппозиция считает победителем выборов Светлану Тихановскую, которая вынужденно покинула страну. Европейский Союз заявляет о фальсификации итогов президентских выборов и не признает их.