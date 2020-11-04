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США

США окончательно вышли из Парижского соглашения по климату

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 Павел Барсуков
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США окончательно вышли из Парижского соглашения по климату
Авторское право  Francisco Seco/Copyright 2020 The Associated Press.All rjghts reserved
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США окончательно вышли из Парижского соглашения по климату: в среду Вашингтон завершил процесс расторжения договорённостей.

Дональд Трамп ещё во время первой предвыборной кампании обещал отказаться от выполнения требований документа, который был подписан в Париже в декабре 2015 года. Однако выйти из договора можно было лишь через три года после его вступления в силу и ещё через год после уведомления об этом ООН.

Решение администрации Трампа вызвало резкую критику со стороны всех остальных участников соглашения. В ООН заявили, что шаг Вашингтона сильно подрывает международные усилия по достижению объявленных в Париже целей.

Подписавшие документ стороны констатируют, что сложно говорить о борьбе с климатическими изменениями без участия страны, которая лидирует в эмиссии парниковых газов. Так, по данным Еврокомиссии, ежегодные выбросы углекислого газа в США превышают 5 миллиардов тонн — это больше, чем во всём Евросоюзе. Тем не менее, участники договора не стали корректировать заявленные цели по снижению выбросов.

В самих США решение Трампа раскритиковали демократы. Их кандидат в президенты Джо Байден заявлял, что немедленно вернётся к соблюдению соглашения, если победит на выборах.

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