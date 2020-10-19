Готовы ли мы адаптироваться к изменению климата?

Ключевое слово в контексте изменения климата – адаптация. Ученые утверждают, что невозможно думать о нашем будущем без социальных преобразований, связанных с текущими климатическими последствиями. Исследования сосредоточены, в частности, на нашей способности противостоять повышенным температурам. В рамках проекта Green Tomorrow наш канал узнал научное мнение о возможном воздействии климата на здоровье человека.

Яна Сильман, Центр международных исследований климата в Осло, Норвегия:

— Мы видим, что тепловые волны во всех областях планеты будут увеличиваться по своей частоте и интенсивности. В прошлом мы столкнулись с действительно экстремальными жаркими температурами, особенно в Европе. Как например в 2010 году, тепловыми волнами в России, последний раз по-настоящему рекордная жара была в 2018 году.

Только представьте, такие жаркие летние месяцы, которые влияют не только на здоровье, но и на сельское хозяйство, энергетику каждый год. Это большая угроза для общества.

Мы должны лучше осознать, каковы последствия более высоких температур, тепловых волн летом, роста загрязнения озоном — как они взаимодействуют и влияют на здоровье. А также, чего стоит, например, адаптация к этим будущим изменениям, и как смягчить последствия. Что нам нужно сделать, чтобы уменьшить влияние климата и загрязнения воздуха на здоровье человека?