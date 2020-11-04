"Жаль, что Трамп предпочёл краткосрочный выигрыш"

США окончательно вышли из Парижского соглашения по климату: в среду Вашингтон завершил процесс расторжения договорённостей.

Дональд Трамп ещё во время первой предвыборной кампании обещал отказаться от выполнения требований документа, который был подписан в Париже в декабре 2015 года. Решение его администрации вызвало резкую критику со стороны всех остальных участников соглашения. В ООН заявили, что шаг Вашингтона сильно подрывает международные усилия по достижению объявленных в Париже целей.

Ларри Доннели, юрист:

"Дональд Трамп, видимо, думает, что Соединённым Штатам не нужны договоры. Возможно, и правда, не стоит связывать себя военными обязательствами по всему миру. Но с точки зрения дипломатии, особенно таких вопросов, как изменения климата, которые влияют на всех нас — в этом смысле очень жаль, что президент предпочёл краткосрочный выигрыш и "американскую исключительность", отказавшись от научного подхода. Я надеюсь, что если победит Байден, то он вернётся не только к Парижскому соглашению, но и к ряду других соглашений о международном сотрудничестве".

Подписавшие документ стороны констатируют, что сложно говорить о борьбе с климатическими изменениями без участия страны, которая лидирует в эмиссии парниковых газов. Джо Байден в ходе кампании прямо заявлял, что сразу же вернётся в рамки договора. В то же время не всё потеряно и без этого документа:

Томас Пеллерин-Карлин, климатолог:

"Чтобы ни происходило в США на федеральном уровне, штаты могу действовать самостоятельно. Например, крупнейший штат — Калифорния. Там существует собственный курс на борьбу с климатическими изменениями. Так что на этом уровне хотя бы отдельные штаты продолжат работу, несмотря на то, что США вышли из соглашения. По крайней мере так будет в ближайшие несколько лет, если победит Трамп".

По данным Еврокомиссии, ежегодные выбросы углекислого газа в США превышают 5 миллиардов тонн — это больше, чем во всём Евросоюзе. Тем не менее, участники договора не стали корректировать заявленные цели по снижению выбросов из-за выхода США.