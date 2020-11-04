Новые планы на мусор

Проблемы экологии и охраны окружающей среды, связанные с пластиковыми отходами и вырубкой лесов, глубоко укоренились в сознании европейских художников и дизайнеров.

В Берлине местные власти открыли магазин подержанных товаров в центре известного универмага Karstadt. Это - часть новой государственной политики "нулевого мусора" для города. А у стартапа Upcycle Berlin есть отдел, где компания продает свою мебель, сделанную из дерева со строительных площадок, которое обычно выбрасывают или сжигают.

Андре Штюхер, Upcycle Berlin: "Это не новая древесина, как в IKEA или что-то в этом роде. Скорее, мы скупаем старую строительную древесину у строительных компаний, которые занимаются инженерными проектами. Мы используем эту древесину по двум причинам. Во-первых, это массив из цельных кусков дерева. И оно не обрабатывается никакими химическими веществами".

Штефан Тидоу, госсекретарь по вопросам окружающей среды и защиты климата: "У нас в Берлине новая политика в отношении отходов. Наша цель - ноль отходов. Это означает, что лучшие отходы - это те отходы, которых никогда не бывает. Вот почему мы хотим, чтобы вещи, которые можно использовать повторно, нашли применение ".

В Глазго мы встретились с художницей Катриной Кобейн, которая собирает пластиковые пакеты. Она стремится побудить людей воспринимать эти одноразовые предметы как пережиток прошлого, а не сегодняшней жизни. Каждый пластиковый пакет рассказывает историю современной эпохи, поэтому два года назад она стала их коллекционировать и планирует открыть музей".

Катрина Кобейн, художник: "Я почувствовала, что свалки могут стать предметом археологических раскопок в будущем для нашей цивилизации, они будут заполнены пластиком, поэтому я начала собирать пластиковые пакеты. Ведь они могут многое рассказать о нашей цивилизации, нашей социальной истории, о последних 60 годах с точки зрения потребительства и социальной истории, а также об изменениях в дизайне с течением времени".

Планы Кобейн провести выставку были сорваны пандемией коронавируса, что побудило ее перейти в онлайн. Ознакомиться с коллекцией можно на сайте plasticbagmuseum.com