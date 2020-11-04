Австрия погрузилась в траур

Австрия погрузилась в траурКомментарии
Австрия приходит в себя после теракта. Страна погрузилась в трехдневный траур. Вечером в понедельник в результате стрельбы в центре Вены погибли 4 человека, более 20 получили ранения.
Стрелок был ликвидирован полицией, он был сторонником группировки "Исламское государство". 20-летний Куйтим Фейзулай был хорошо известен австрийским правоохранительным органам. В апреле 2019 года он был осужден на 22 месяца лишения свободы за попытку уехать в Сирию и примкнуть к ИГИЛ, но был отпущен в декабре по УДО.
Министр внутренних дел также анонсировал пересмотр программы содержания и перевоспитания радикально настроенных преступников в исправительной системе Австрии.
Власти подтвердили, что нападавший, скорее всего, действовал в одиночку, но в ходе трансграничных спецопераций были арестованы четырнадцать человек. Среди них двое граждан Швейцарии — мужчины в возрасте 18 и 24 лет — арестованные близ Цюриха по подозрению в связях с боевиком. Ранее сообщалось, что стрелков было несколько. Накануне ответственность за теракт взяла группировка "Исламское государство".
Серия недавних нападений в Австрии и Франции побудила британские власти повысить уровень террористической угрозы.
Канцлер Австрии Себастьян Курц накануне заявил, что на ближайшем саммите ЕС собирается поднять вопрос противодействия "политическому исламу".