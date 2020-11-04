Австрия погрузилась в траур

Австрия приходит в себя после теракта. Страна погрузилась в трехдневный траур. Вечером в понедельник в результате стрельбы в центре Вены погибли 4 человека, более 20 получили ранения.

Стрелок был ликвидирован полицией, он был сторонником группировки "Исламское государство". 20-летний Куйтим Фейзулай был хорошо известен австрийским правоохранительным органам. В апреле 2019 года он был осужден на 22 месяца лишения свободы за попытку уехать в Сирию и примкнуть к ИГИЛ, но был отпущен в декабре по УДО.

Террористу удалось обмануть судебную программу по дерадикализации, участвующих в ней людей, и добиться этим досрочного освобождения. Поэтому не было никаких предупреждающих сигналов о его радикализации Карл Нехаммер Министр внутренних дел Австрии

Министр внутренних дел также анонсировал пересмотр программы содержания и перевоспитания радикально настроенных преступников в исправительной системе Австрии.

Власти подтвердили, что нападавший, скорее всего, действовал в одиночку, но в ходе трансграничных спецопераций были арестованы четырнадцать человек. Среди них двое граждан Швейцарии — мужчины в возрасте 18 и 24 лет — арестованные близ Цюриха по подозрению в связях с боевиком. Ранее сообщалось, что стрелков было несколько. Накануне ответственность за теракт взяла группировка "Исламское государство".

Серия недавних нападений в Австрии и Франции побудила британские власти повысить уровень террористической угрозы.

Объединённый аналитический центр по терроризму повысил уровень угрозы терроризма по всему Соединенному Королевству с существенного до серьезного. Британская общественность должна быть настороже, но не тревожиться. Это мера предосторожности Прити Пател Министр внутренних дел Великобритании

Канцлер Австрии Себастьян Курц накануне заявил, что на ближайшем саммите ЕС собирается поднять вопрос противодействия "политическому исламу".