Национальный траур в Австрии

По всей Австрии в полдень вторника объявлена минута молчания — в память о жертвах теракта в центре Вены. А со среды в стране начнётся трёхдневный национальный траур.

Вооружённое нападение в столице в понедельник вечером унесло жизни четырёх человек, более 20 были ранены. Террорист был ликвидирован полицией через девять минут после того, как он открыл огонь.

Власти Австрии призывают не допускать проявлений религиозной и национальной нетерпимости.

Себастьян Курц, канцлер Австрии:

"Мы должны осознавать, что это не противостояние между христианами и мусульманами или между австрийцами и мигрантами. Нет, это борьба между большинством тех, кто верит в свободу, и теми немногими, которые желают войны. Это борьба между цивилизацией и варварством. Эту борьбу мы будем вести со всей решительностью".

Террорист, по данным МВД Австрии — 20-летний албанец, выходец из Северной Македонии. Он отбывал срок по обвинению в попытке присоединиться к экстремистам в Сирии, но в декабре прошлого года был досрочно освобождён.

Карл Нехаммер, министр внутренних дел Австрии:

"Один терабайт данных, более 20 тысяч видео. Мы проанализировали более половины этих материалов, и пока эта работа не закончена. Пока что мы не смогли обнаружить информацию о втором преступнике".

В МВД не исключают, что нападавший действовал в одиночку, но тем не менее продолжают активные поиски возможного сообщника, о котором говорилось накануне. Идут обыски и аресты: менее чем за сутки были задержаны 14 человек из ближайшего окружения террориста. В Австрии усилены меры безопасности.