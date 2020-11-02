Измир: помощь пострадавшим

Турецкие спасатели не прекращают поиск выживших, остающихся под завалами в Измире. Утром в понедельник нашли живыми двух девочек: , 3-летняя Элиф присоединилась к матери и сёстрам, которых спасли днём ранее, а вот 14 -летняя Идиль потеряла сестру. Девочки провели под завалами более 60 часов. За это время из-под обломков жилых домов в Измире спасены уже более 100 пострадавших.

Число жертв землетрясения на западе Турции превысило 80 человек, травмы получили около тысячи, из них более 200 остаются в больницах.

В парках и на стадион ах развёрнуты палаточные лагеря для тех, кто лишился крова или опасается возвращаться домой. Гуманитарную помощь для них собирают по всей стране. Ранее власти Турции объявили о выплатах компенсаций тем, кто потерял жильё.

На греческом острове Самос, который несколько меньше пострадал от землетрясения, крова лишились около 400 человек. Погибли два подростка: на них обрушилась стена дома, который, по словам местных жителей, и до землетрясения считался аварийным.