Карантин в Англии: от отказа - к принятию

12 дней занял поворот на 180 градусов в деле ужесточения санитарных норм в борьбе с коронавирусом в Англии, одной из частей Великобритании.

Как заявил премьер Борис Джонсон 2 ноября, "в связи с новыми данными (по числу заражений) у нас нет альтернативы, кроме введения ограничительных мер н а национальном уровне".

В то же время ученые рекомендовали ввести карантинные ограничения больше месяца назад.

"Я убежден в том, что было правильным использовать все возможности для взятия пандемии под контроль на местном уровне", - отметил Джонсон.

Англичан отправили под замок.

Частный бизнес снова подсчитывает убытки.

Карван Айбрахим, владелец парикмахерской, говорит: "Чувствую себя опустошенным. Все это так плохо для бизнеса! Мы уже сидели 3 месяца взаперти. Конечно, это было одинаково для всех, не только мы не работали".

Вот что рассказывают лондонцы:

-Мы должны покончить с этим (вирусом). И это то, что есть. Нам нужно это сделать.

- Возможно, это сделано слишком поздно. Должны были бы ввести 2-3 недели назад.

- А у меня просто руки опускаются.

- Я не уверен, что во имя контроля эпидемии мы должны разрушать нашу экономику!

В Уэльсе и в Северной Ирландии призыв ученых услышали раньше, и местные власти ввели карантин еще в октябре.

Для Англии "звоночек прозвенел" на прошлой неделе, а сами ограничительные меры действуют с полуночи четверга.

Из столицы Соединенного Королевства передает журналист Euronews Тайг Энрайт: "Схема частичной безработицы и пособий уже действует. И это оплачивает казна. Но владельцам мелких бизнесов все равно требуются средства - они по-прежнему обязаны вносить арендную плату. Нынешний локдаун ввели на четыре недели, но это лишь очерченный срок".

Англичане воспринимают происходящее со свойственным им стоицизмом, но из разговоров понятно, что они очень надеются, что третьей волны заражений не будет, как и следующего за ней карантина.