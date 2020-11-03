Диего Марадоне предстоит операция: у него обнаружена субдуральная гематома (кровоизлияние в мозг). В понедельник экс-капитан сборной Аргентины был госпитализирован - как сообщалось, из-за депрессии. Один из его сотрудников на условиях анонимности рассказал, что он вот уже неделю как грустил и отказывался от еды.

У частной клиники Ла Платы в 40 км к югу от Буэнос-Айреса собрались болельщики:

"В Ла-Плате Марадоне поклоняются, как божеству. - сказал один из них. - Мы поддерживаем его как можем. Мы хотим, чтобы он чувствовал себя здесь прекрасно, с нашим клубом "Химнасия и Эсгрима". Мы хотим, чтобы с ним всё было хорошо".

В Ла-Плате Диего Марадона живёт с конца прошлого года, после того, как стал тренером аргентинского клуба первого дивизиона "Химнасия и Эсгрима". Три дня назад легенде футола исполнилось 60 лет, но юбилейный день рождения он встретил в одиночестве.

В последний раз Марадона появился на публике во время матча национального первенства, в котором "Химнасия" играла против "Патронато" и выиграла со счётом 3: 0. Но он ушёл до конца первого тайма, что вызвало вопросы о его здоровье.