Знаменитого в прошлом футболиста Диего Марадону, который в пятницу был госпитализирован, выписали из больницы.
Диего Марадона выписан из больницы
В клинике "Оливос" в Буэнос-Айресе он проходил обследование в связи с обнаружением желудочного кровотечения.
Сам 58-летний аргентинец сказал, что пребывает в хорошем расположении духа и даже чувствует себя моложе.
Аргентинские СМИ, ссылаясь на источники в медицинских кругах, сообщают, что диагноз подтвердился, однако кровотечение не представляет серьёзной опасности.
Ожидается, что в скором времени Марадона вернётся в Мексику, где он работает с местным клубом второго дивизиона. Сообщается, что пост главного тренера "Дорадоса" до конца нынешнего сезона он покидать не намерен.