Диего Марадона выписан из больницы

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Знаменитого в прошлом футболиста Диего Марадону, который в пятницу был госпитализирован, выписали из больницы.

В клинике "Оливос" в Буэнос-Айресе он проходил обследование в связи с обнаружением желудочного кровотечения. Сам 58-летний аргентинец сказал, что пребывает в хорошем расположении духа и даже чувствует себя моложе.