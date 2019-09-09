Марадона - тренер "Химнасии"

Диего Марадона стал тренером аргентинского футбольного клуба "Химнасия и Эсгрима" из города Ла-Плата.

На церемонию представления нового наставника на стадион команды пришли более 30 тысяч человек. Контракт с клубом заключен на один год.

Сейчас "Химнасия" занимает последнее место в чемпионате Аргентины.

Диего Марадона: "Я давно хотел, мне нужно было вернуться в Аргентину. Сегодня я чувствовал себя абсолютно счастливым, на седьмом небе от счастья, когда весь стадион скандировал "Диего, Диего".

Первым соперником "Химнасии и Эсгримы" под руководством 58-летнего специалиста станет действующий чемпион страны "Расинг". Матч состоится 15 сентября в Ла-Плате.