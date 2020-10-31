COVID-19: Европу накрыла волна ограничений

В Великобритании число случаев заражения коронавирусом с начала пандемии превысило миллион. В Англии с пятого ноября бует введен карантин. Он продлится до 2 декабря. Об этом заявил премьер-министр Борис Джонсон. В остальных административно-политических частях Соединенного Королевства - Северной Ирландии, Уэльса и Шотландии - власти определили свои ограничительные меры.

Борис Джонсон премьер-министр Великобритании: "Пришло время действовать, потому что альтернативы нет. С четверга до начала декабря вы должны оставаться у себя дома и покидать его только по особым причинам".

В Греции число инфицированных коронавирусом за сутки увеличилось на 2 056, это максимальный прирост за 24 часа с начала пандемии. Премьер Греции Кириакос Мицотакис объявил о новых мерах по противодействию распространению инфекции. В стране вводится повсеместное использование защитных масок в закрытых помещениях и на улице, в зоне повышенного риска закрываются все предприятия общественного питания и развлечений, а также спортзалы.

Власти Австрии вводят карантин с 3 ноября до начала декабря. В рамках локдауна будет действовать ограничение на выход населения из дома в ночные часы. Как отметил канцлер Австрии Себастьян Курц, меры принимаются, чтобы избежать перегрузки системы здравоохранения. Старшие классы и университеты будут переведены на дистанционное обучение.