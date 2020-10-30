Коронавирус в Европе: в реанимационных отделениях больниц стремительно сокращаются места

В европейских странах, чтобы не допустить коллапса национальных систем здравоохранения, введены новые ограничения. В отделениях интенсивной терапии с каждым днем становится все меньше мест. В клинике бельгийского Намюра на первый взгляд все под контролем. Но работа идет крайне напряженная. По словам некоторых врачей, им уже приходится принимать сложные решения.

Хавьер Мушар, главный врач больницы в Намюре: "Мы должны сортировать пациентов, то есть отбирать тех больных, которым пришлось ждать по несколько часов, а иногда и несколько дней, чтобы получить помощь. Нам необходимо адаптироваться к острой нехватке ресурсов и медицински кадров, в частности, медсестер, которые испытывают чрезмерную нагрузку. Так происходит в медицине катастроф во всех странах мира".

Возрастающее давление на работников здравоохранения вынудило многих выйти на улицы Бельгии и других стран. Медсестры в Швейцарии говорят, что теперь им грозит не только переутомление, но еще и сокращение зарплаты. Речь идет о законопроекте, согласно которому, зарплату госслужащих могут снизить на 1%.

Орели Дэгр, медсестра реанимационного отделения:"Мы здесь, потому что больше не в состоянии этого выносить. Мы абсолютно истощены. Больницам не хватает сотрудников. Я работаю в реанимации в педиатрическом отделении. Нам приходится отказываться от выходных, а теперь мы узнали, что можем потерять часть своей зарплаты. Это возмутительно".

В Италии, где первая волна коронавирусной инфекции оказалась очень мощной, сейчас похоже, тщательно подготовились ко второй. В больницах открылись дополнительные отделения интенсивной терапии для размещения больных с COVID-19, улучшилось снабжение клиник необходимым оборудованием и материалами.

Другие страны Европы так же пытаются работать на опережение, чтобы уменьшить негативные последствия пандемии. Этот спортивный комплекс в Хорватии из-за стремительного роста числа случаев инфицированных, преобразован в больницу скорой помощи. Насколько эффективными окажутся принятые ограничительные меры, станет ясно в ближайшие недели.