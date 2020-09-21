США: споры вокруг кандидата в Верховный суд

Уход из жизни судьи Верховного суда США Рут Бейдер Гинзбург за шесть недель до выборов президента страны вызвал ожесточенную политическую битву. Президент Дональд Трамп предложил заменить ее кандидатом от консерваторов. Его соперник в борьбе за пост главы государства от Демократической партии Джозеф Байден, считает, что это неконституционно и следует оставить выбор победителю ноябрьского голосования. Он назвал этот шаг Трампа злоупотреблением властью и пообещал отозвать выдвинутого тем претендента в случае своего избрания.

Джозеф Байден, кандидат в президенты США от Демократической партии: "Я обращаюсь к тем немногим республиканцам в Сенате, к той горстке, кто действительно будет решать этот вопрос. Пожалуйста, следуйте за своей совестью. Не голосуйте за утверждение того, кого выдвигают в условиях, созданных президентом Трампом и сенатором Макконнеллом. Не ведитесь на это. Соблюдайте ваш конституционный долг, действуйте по совести".

В Верховном суде США девять судей. Из восьми оставшихся к настоящему моменту пять были назначены президентами-республиканцами, двое из них - Трампом. Ранее он заявил о намерении выдвинуть кандидатуру на этот вакантный пост уже на следующей неделе. По словам Трампа, короткий список претендентов уже составлен и приоритет отдается женщине.