В Молдавии, как сообщают власти, за первую неделю июня было зарегистрировано рекордное количество выявленных вирусоносителей, почти полторы тысячи новых случаев, на триста больше, чем за неделю до этого.

Тем не менее, решение ослабить карантинные меры было принято .

К ранее открытым магазинам и рынкам присоединились торговые центры, а госслужащие вернулись на рабочие места.

Под запретом остается посещение баров, кафе и ресторанов, не проводятся массовые мероприятия. Закрыты и учебные заведения - школьники, как предполагается, вернутся за парты только в сентябре.

Первый зарегистрированный случай заболевания относится к 7-му марта, всего в настоящий момент в стране инфицированы свыше 9 800 человек, за последние сутки от COVID-19 скончались семь пациентов, всего летальным исходом заболевание закончилось для 359 человек.