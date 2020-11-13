Музыканты в Дубае вернулись на сцену

Пандемия затормозила все процессы в индустрии развлечений. В ответ на кризис в отрасли формируется новая концепция музыкальной сцены.

Певица Лейла Кардан до локдауна в Дубае давала по 4-5 концертов в неделю. Она вспоминает: "Было очень тяжело не выступать полгода, это стало настоящим шоком. Я чувствовала, что людям страшно хотелось вернуться в привычную среду, сегодня они приходят с совершенно открытым восприятием, действительно готовые наслаждаться музыкой".

В Дубае музыканты постепенно возвращаются к зрителям. Концерты проводятся со строгим соблюдением санитарных норм. Но Лейлу они не расстраивают: "Нам так весело, когда мы играем на сцене, мне нравится видеть, что зрители с нами в одной лодке. Живое выступление ни с чем не сравнить. Для меня это самое лучшее".

Многие музыканты во время локдауна открыли для себя новые творческие форматы. Хан, исполнитель рассказывает: "Самым лучшим следствием карантина стала активизация контактов, новое сотрудничество. Со мной, например, связалась девушка, спросила не возражаю ли я против того, чтобы мы исполняли песню вместе. Она - лирическая певица, это партнерство оказалось очень интересным. Потом я сам связался с людьми из музыкального мира здесь, в Дубае. И мы решили, что поработать вместе - отличная идея. Они предложили: "Придумаем что нибудь". Ясно, что все с нетерпением ждали, когда же мы снова возобновим выступления".

Локдаун показал жизненно важную роль музыки в культуре города, общины в любой точке планеты. Американский музыкант Джон Ледженд отмечает: "Я думаю, что город во многом определяется своей атмосферой, тем, могут ли там работать и выступать музыканты. Этот культурный микрокосмос формируется в числе прочего количеством небольших площадок, на которых могут играть местные артисты. Это помогает создать культурную сцену города".

На маленьких площадках Дубая вновь играют самую разную музыку.

"Я работаю с прежней отдачей, ведь делаю то, что люблю, - рассказывает Хан. - Играю со сцены. 20 человек передо мной или 2000, не важно, поскольку главное - делать то, что любишь. И в Дубае это возможно".

Лейла Кардан согласна: "Здорово наблюдать, как все эти исполнители играют музыку мирового класса и продвигают ее на международных площадках".