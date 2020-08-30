Трамп обещает приехать в Кеношу

В американском городе Кеноша — марш протеста против расизма и полицейского насилия. Около тысячи человек собрались у здания местного суда. Среди них — отец Джейкоба Блейка, история которого вызвала новую волну беспорядков.

Неделю назад при задержании полицейский выстрелил Блейку в спину несколько раз, в итоге 29-летнего чернокожего парализовало ниже пояса.

Вызванные этим беспорядки и погромы удалось остановить лишь спустя несколько дней, после того, как в город вошли подразделения Национальной гвардии.

Президент Дональд Трамп заявил, что приедет в Кеношу на следующей неделе, возможно во вторник. По словам представителей Белого дома, Трамп встретится с полицейскими и оценит ущерб, нанесённый городу беспорядками.