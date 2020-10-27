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Раскрашенная Чуальюма

В Чуальюме, одном из кварталов боливийской столицы, жители расписали фресками стены своих жилищ в надежде, что это после пандемии привлечет туристов.

В Боливии в настоящий момент почти 141 тысяча заразившихся коронавирусом, от COVID-19 скончались более 8 с половиной тысяч человек.

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