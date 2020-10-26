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Россия

Третья российская компания получила право производить вакцину “Спутник V”

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 Марика Димитриади
"Спутник V" стал первой вакциной от коронавируса в мире
"Спутник V" стал первой вакциной от коронавируса в мире   -   Авторское право  AP Photo
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Третья российская компания получила право производить вакцину от коронавируса “Спутник V”. Помимо филиала "Медгамал" центра Гамалеи и АО "Биннофарм", теперь ее может создавать научно-производственная компания "Генериум”.

В Минздраве отметили, что "новые производственные площадки позволят значительно увеличить объемы производимой вакцины и, соответственно, число россиян", которых можно будет привить от новой инфекции.

Российская вакцина “Спутник V” была зарегистрирована первой в мире - 11 августа. Препарат был разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ. Вакцина вводится в два этапа.

25 августа были запущены пострегистрационные клинические испытания с привлечением более 40 тысяч добровольцев в России и Беларуси. Как сообщается на сайте вакцины, к исследованиям также присоединятся несколько других стран, в том числе ОАЭ, Индия, Венесуэла, Египет и Бразилия.

В середине октября Владимир Путин сообщил, что в России была зарегистрирована еще одна вакцина - “ЭпиВакКорона”. Ее разработали в новосибирском центре “Вектор”. Она содержит фрагменты вируса — синтетические пептидные антигены. С 1 января препарат планируется ввести в гражданский оборот.

Сейчас в России также проходят испытания третьей вакцины, созданной Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М. П. Чумакова. Регистрация вакцины намечена на декабрь.

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