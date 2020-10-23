Коронавирусный антирекорд в России

В России, как и в других европейских странах, наблюдается стремительное распространение коронавируса. Число заразившихся за сутки увеличилось на 17 340, это максимум за все время пандемии. Всего в стране инфекция была диагностирована у более чем 1 480 000 человек. В Москве выявлено 5478 новых заболевших. Вместе с тем в столице коэффициент распространения инфекции впервые с 9 сентября опустился ниже единицы и составил 0,98.

Дмитрий Данилов, врач: "Пациентов много. Количество их меняется из плюса в минус даже в течение суток, потому что бывает большой наплыв пациентов".

Число летальных исходов из-за COVID-19 за сутки возросло на 283 против 290 днем ранее. За время пандемии болезнь унесла жизни 25 525 человек. Россия зарегистрировала уже две вакцины против коронавируса: препарат - "Спутник V", разработанный Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи и вакцину, созданную научным центром "Вектор". Клинические испытания проходит третья отечественная вакцина от Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова РАН.