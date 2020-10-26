Борьба за "ночную жизнь": испанские бары, клубы и дискотеки пытаются выжить в условиях пандемии

Как сохранить бизнес во время пандемии? Этим вопросом задаются владельцы баров. В течение двадцати лет Мигель Гарсиа, хозяин мадридского паба "Скалас", с радостью принимал многочисленных клиентов. Сейчас заведение практически пустует. По новому закону, барам, не имеющим продовольственных лицензий, разрешили предлагать посетителям готовые блюда. Мигель купил микроволновую печь, холодильник и автомат для хот-догов.

Мигель Гарсиа, владелец паба "Скалас: "Для нас это краткосрочное решение. Люди не стремятся идти в паб, только чтобы перекусить. Нам приходится нелегко".

В Мадриде насчитывается порядка 1600 ночных заведений, где можно развлечься и выпить. Из-за ситуации с коронавирусом, теперь они должны закрываться в одиннадцать вечера. У Антонио Экстремеры уже есть разрешение на продажу еды. Но придется адаптироваться к новому графику. В надежде получить хоть какую-то прибыль, Атонио открывает паб и в дневное время. Вопрос в клиентах!

Антонио Экстремера, владелец паба "Марта Кариньо": "Нам необходимо понимать, какое количество запасов продуктов для закусок и блюд нам надо закупать, чтобы они не испортились. Так что мы начали со скромного предложения, потом перешли на меню из трех блюд. Если будет спрос, мы расширим меню".

Интересы владельцев дискотек и клубов на национальном уровне защищает "Ночная Испания" - Федерация предпринимателей в сфере отдыха и развлечений. Ее представители надеются, что ночные заведения все же останутся открытыми, что позволит сохранить рабочие места. В настоящее время в этом секторе в Мадриде заняты 6000 человек. Предоставленные кредиты, для спасения бизнеса, хозяевам клубов и дискотек придется возвращать.

Висенте Пискуэта, представитель Федерации "Ночная Испания": "Мы считаем, что процесс возвращения кредитов, полученных во время мартовского кризиса, необходимо отложить на три года. Мы так же хотим, начать переговоры с властями, касающиеся арендных выплат".

По оценкам Федерации, в этом году отрасль отдыха и развлечений потеряет один миллиард шестьсот миллионов евро.

Карлос Марласка, Euronews: "Новый закон поможет предотвратить полное исчезновение ночной жизни в Мадриде в результате пандемии. Вместе с тем, по словам представителей Федерации "Ночная Испания", курирующей индустрию развлечений, более 80% пабов и дискотек столицы из-за ограничений, могут исчезнуть уже до Рождества".