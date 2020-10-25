Фестиваль ужаса в Никарагуа

В преддверии Хеллоуина Никарагуанцы отметили традиционный фестиваль ужаса «Агуисотес». Каждый год во вторую пятницу октября жители и гости города Масая выходят на центральные улицы в костюмах бесов, ведьм, гоблинов и других пугающих персонажей. Были опасения, что праздник отменят из-за коронавирусной пандемии, но желание продолжить фестивальную традицию оказалось сильнее.