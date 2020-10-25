Covid-19 в Европе: ограничений всё больше

Темпы распространения коронавируса в европейских странах растут. В Бельгии ужесточены ограничительные меры. В Брюсселе по итогам экстренного заседания городского правительства принято решение о расширение комендантского часа, закрытии культурных, развлекательных и спортивных объектов, обязательном ношения масок и переходе предприятий на удаленный режим работы

Власти испанского автономного сообщества Кастилия-Леон решили не дожидаться решения Мадрида и ввели комендантский час с 10 часов вечера до 6 утра. Еще восемь регионов заявили о таком намерении. Правительство Испании готовится ввести на территории всей страны режим повышенной готовности.

Власти Италии также в ближайшее время объявят о дальнейшем ужесточении мер. В стране за последние сутки выявлено почти 20 тысяч новых случаев коронавирусной инфекции. В Риме, вслед за Неаполем, акция протеста против ограничений в Риме переросла в столкновения с полицией. Наблюдатели отмечают, что к беспорядкам причастны сторонники ультраправых.

Канцлер Германии Ангела Меркель обратилась с призывом к жителям страны сократить контакты и отказаться от поездок, чтобы, по ее словам, чтобы не допустить бесконтрольного распространения вируса. В Германии накануне второй раз за неделю был обновлен антирекорд — количество подтвержденных случаев выросло за сутки на почти 15 тысяч, в Берлине с субботы вступили в силу ужесточенные правила ношения защитных масок.

В Греции в регионах с высоким числом заразившихся действует режим обязательного ношения защитных масок на открытом воздухе и в закрытых помещениях. В ряде районов страны объявлен запрет на выход из дома с половины первого ночи до пяти утра.

Полиция в Варшаве применила слезоточивый газ для разгона митинга против ограничений, число участников которого превысило разрешенный лимит. Коронавирусом заразился президент страны Анджей Дуда. В стране за последние сутки из-за Covid-19 умерли 179 человек, что стало самым большим показателем за все время эпидемии.