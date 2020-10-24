Бельгийские больницы переполнены

Больница в бельгийском Шарлеруа сейчас вновь работает в том же сумасшедшем ритме, что и во время первой - весенней - волны пандемии COVID-19. Врачи и медсёстры в отделении интенсивной терапии говорят, что лечебное заведение уже перегружено пациентами, доставленными в связи с осложнениями, вызванными заражением коорнавирусом.

"Видеть отчаяние и разочарование семей тех, кого мы не можем принять, неимоверно тяжело, - говорит медсестра Жозефина Казано, - это просто истощает психологически. Я из-за этого спать не могу по ночам, да и не только я потеряла сон".

Ежедневно в Бельгии с населением в 11,5 млн человек регистрируется около 500 новых тяжелых случаев, требующих стационарного лечения.

"Это действительно опасная болезнь, - говорит один из пациентов. - Я тоже не воспринимал ее всерьёз, но теперь я знаю, что буду относиться к этому очень и очень серьёзно".

Бельгия переживает одну из самых тяжёлых повторных вспышек в мире, врачи и медсёстры работают на пределе своих возможностей. Они находятся под постоянным давлением и вынуждены принимать трудные решения.

"Мне становится страшно, - говорит Жозефина Казано. - Больница переполнена, и нам нужно делать выбор между пациентами, потому что мы осознаём, что не сможем всех спасти. И кого тогда спасать? 30-летнего или 60-летнего? Я не знаю. И как потом с этим жить - тоже не знаю".

На данный момент в Бельгии зарегистрировано более 270 тысяч подтвержденных случаев заражения, а с начала пандемии в стране умерли от COVID-19 более 10 тысяч человек.

Доктор Марк Вранкс заведует службой неотложной помощи и координириует действия в чрезвычайных ситуациях:

"Общество должно сделать выбор: продолжим ли мы признавать, что люди умирают, а мы не можем их вылечить - или принять непопулярные меры. На сегодня я не вижу другого выхода".

Несмотря на то , что эксперты призывают прибегнуть к повторной изоляции, власти пока ограничились ужесточением существующих ограничений. Премьер-министр Бельгии призвал сограждан проявить сознательность и соблюдать все предписанные карантинные меры.