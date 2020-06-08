Бельгия одной из последних стран Европы наконец-то разрешает принять посетителей своим барам и ресторанам. Они были закрыты в рамках борьбы с распространением коронавируса.

Утром в понедельник персонал проводил ежедневную теперь дезинфекцию.

В брюссельском ресторане La Brasserie des Etangs Mellaerts столики расставляются на расстоянии не меньше полутора метров друг от друга. Раньше они были накрыты скатертями из ткани, а теперь одноразовыми. Не надо ждать, пока официант принесёт меню, оно напечатано на клеёнке.

Становится просторнее, но пропускная способность ресторана сокращается на 70%. Станет меньше и штат.

"Мы делаем максимум, чтобы каждый мог снова работать, - говорит хозяйка Корали Михельс. - Это, конечно, не будет для всех полный рабочий день, но хотя бы неполный. Ситуация может измениться в зависимости от количества клиентов, которые будут посещать наши заведения».

За три месяца самоизоляции бельгийцев многим ресторанам приходилось платить плату и частично - заработную арендную. По оценкам профильной федерации HORECA, около 30% из них не смогут этого делать дальше из-за нехватки собственных средств.

«Поток денег очень скудный, - говорит её представитель Фабьен Эрман. - Бизнесу пора снова открыться и реинвестировать деньги в товары. Сегодняшние санитарные меры стоят дорого, а те, кто вынужден их выполнять, не получают прямой помощи. Если государство не придёт на выручку нашим заведениям, не все их них смогут позволить себе закупку гигиенических материалов, чтобы снова работать».

Ночным клубам и барами приходится ещё труднее. 20% из них решили не открываться, пока правила их работы не будут смягчены. Владелец заведения Stammbar должен заплатить за реконструкцию 6 тысяч евро, но не делает этого. Он говорит, что тогда прапала бы интимная атмосфера:

«Поскольку мы являемся ночным баром, мы не можем изменить его назначение и стиль, - говорит Фредерик Да Сож. - Мы предпочитаем не открываться, чем пошире расставлять столы и инвестировать в мебель, которая не останется надолго. Это привело бы нас к финансовым потерям."

Фредерик не хочет лишать клиентов возможности близкого общения. Он подсчитал, что может удержать свой ночной бар в состоянии, как он выражается, спячки еще полгода. Если после этого открыть его не удастся, станет неизбежным банкротство.