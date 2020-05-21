Бельгия: бизнес на замке

В Менен, небольшой бельгийский городок, расположенный на границе с Францией, обычно ежедневно приезжали сотни фрнацузов, чтобы купить продукты, сигареты или алкоголь. Все просто - у соседей ниже цены. Но сейчас из-за пандемии коронавируса граница на замке. Страдают не только французские граждане, не имеющие возможности сэкономить. Потери несут бельгийские бизнесмены.

Вирджини Брей, хозяйка табачной лавки: "Здесь, в Менене, все буквально замерло. Потому что граница полностью заблокирована. В Мускроне у нас еще есть несколько рабочих, которые приезжают в Бельгию. Но их совсем немного. Это невыносимо".

Некоторым владельцам, несмотря на то, что ограничительные меры начали ослаблять, пришлось закрыть свои магазины из-за отсутствия клиентов из Франции. Остается лишь надеяться, что вскоре настанут лучшие времена.

Ксавье Вандевалле, сотрудник магазина в Менене: "Все очень сложно. 95% наших покупателей - французы. Вот и посчитаем. На бельгийцев приходится лишь 5%. Нам трудно. Очень трудно".

Мелкий и средний бизнес получает региональную и федеральную помощь, но этого недостаточно, чтобы покрыть потери. Продажи в Менене снизились на 90%. Пересекать франко-бельгийскую границу без уважительный причины вряд ли кто отважится. Полиция накажет нарушителя штрафом в размере 250 евро.