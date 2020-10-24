Прага: в полевом госпитале ждут первых пациентов

В течение всей недели в столицу Чехии Прагу прибывали армейские грузовики с оборудованием, медикаментами и аппаратами для огромного полевого госпиталя. Он возводится национальными ВС в районе Летняны и рассчитан на 500 пациентов с COVID-19.

Дагмар Дворакова, представитель армии ЧР: "Мы разворачиваем полевые госпитали в случаях возникновения кризиса в Чешской Республике, или за ее пределами. Последний раз мы делали это в Афганистане в 2017 году".

За прошедшие сутки чешские медики выявили максимальное за время пандемии количество заразившихся коронавирусом - 15 252. Правительство премьер-министра Андрея Бабиша, признало, что допустило ряд просчетов в борьбе с распространением коронавируса в летний период. Сейчас власти призывают граждан строго соблюдать введенные ограничения.

На фоне сложной эпидемической ситуации переносятся плановые операции. Больницы испытывают колоссальную нагрузку. Задача санитарных властей - не допустить коллапса системы здравоохранения.

Ян Квачек, директор госпиталя "На Буловце":"Когда большинство больниц в Праге окажутся переполненными, и не смогут принимать новых пациентов, тогда больных уже получающих лечение и находящихся в стабильном состоянии, начнут отправлять во временное отделение больницы "На Буловце". Это позволит командам спасателей доставлять острых больных непосредственно в клинику".

В полевом госпитале в распоряжении медперсонала появится все необходимое оборудование, чтобы делать рентген и компьютерную томографию. Здесь есть две лаборатории и дезинфекционный блок. Пик кризиса, как ожидается, придется на начало ноября.

Ян Квачек, директор госпиталя "На Буловце" : "У нас десять реанимационных кроватей и аппараты искусственной вентиляции легких для тех случаев, когда состояние пациента стремительно ухудшается".

В каждом госпитальном блоке будет развернута палатка для медиков и установлены 50 кроватей для больных.

Иржи Скацел, корреспондент Euronews: "Строительство полевого госпиталя в Летнянах планировалось завершить в конце этой недели. В самое ближайшее время здесь ждут первых пациентов".