Covid-19 в Европе: рост социальной напряженности

Ограничительные меры, принимаемые из-за пандемии коронавируса, приводят к росту социальной напряженности в европейских странах. Так, на улицы Неаполя вышли владельцы ресторанов и магазинов после того, как губернатор области Кампания завил о намерении объявить в регионе карантин и режим самоизоляции. Акция протеста переросла в столкновения с полицией, к митингу присоединились неизвестные. Стражи порядка применили слезоточивый газ.

В пятницу в Италии было выявлено более 19 тысяч новых случаев инфекции.

Во Франции подтверждено заражение более чем 42 человек. Это новый рекордный показатель для страны. Президент Эммануэль Макрон не исключил введение карантина в ряде регионов. Французские эпидемиологи говорят, что коронавирусная инфекция распространяется быстрее, чем весной. Расширен список территорий, где действует комендантский час. Мера охватывает уже 54 департамента.

"Нам придется открывать кухню пораньше и начинать обслуживание в половину шестого , чтобы люди могли вернуться вернуться домой к 9 вечера. Но мы ожидаем, что наш бизнес сократится на 30-40%".

Режим комендантского часа затронул во Франции 46 миллионов человек. Власти заявляют, что к середине будущей недели сложится более четкое мнение относительно силы воздействия принятых мер.

В Чехии накануне зарегистрировано максимальное за время пандемии количество заразившихся коронавирусом — 15 252. в стране действуют жесткие ограничительные меры. Между тем министр здравоохранения республики оказался в центре скандала, нарушив инициированные им же самим запреты. Премьер Чехии потребовал от главы ведомства уйти в отставку.

На этом фоне приближаются новогодние праздники. Изменится ли ситуация в ближайшие два месяца? "Рождество не отменяется" — с таким Санта-Клаус обратился из своей резиденции в Финлядии и пожелал всем здоровья. В прошлом году рождественский Рованиеми посетили тысячи детей.