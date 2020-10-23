Мечтать вопреки пандемии

"Когда я отрабатываю свои балетные па, когда я танцую, я чувствую себя совершенно свободной, как бабочка", - говорит 8-летняя Мириам. Больше всего на свете она любит танцевать.

В марте, когда в Неаполе, как и по всей Италии, ввели строгие карантинные меры, закрылся и гимнастический зал, где занималась девочка. Но это её не остановило. Отец маленькой танцовщицы работает охранником в одном из старинных зданий в знаменитой галерее Умберто I в центре Неаполя, и сам живёт в этом здании вместе со всей семьёй. Однажды Мириам просто вышла из дома и стала танцевать прямо на мозаичном полу галереи. С тех пор она делает это ежедневно.

"Она начала танцевать, едва научившись ходить. Ей было 10 месяцев, и она начинала танцевать, как только я ставила музыку", - рассказываем мама девочки, а сама она говорит:

"Я хочу стать настоящей балериной, а потом, когда стану совсем большой, я буду учить танцевать других, стану учителем классического танца".

Лука Паламара, Euronews:

"Место, которое Мириам выбрала для самовыражения, символично: знаменитый театр оперы и балета Сан-Карло (старейший в Европе) находится здесь, через дорогу. Он пока и не стал частью её повседневной жизни, но со временем страстная любовь к балету может заполнить этот пробел".

Узнав историю Мириам, директор театра Сан-Карло Эммануэла Спедальере предложила ей место в престижной балетной школе театра.

"Балетная школа театра Сан-Карло - старейшая в Европе, - говорит она. - Здесь обучалось много танцоров - и женщин, и мужчин - и они сейчас работают в театрах по всему миру. Об этом мечтают многие маленькие девочки, но случай Мириам особенный, ведь театр Сан-Карло находится прямо напротив её дома".

Мириам придётся подождать, пока чрезвычайной ситуации, сложившейся в связи с пандемией, будет положен конец, и театральная жизнь в Неаполе вернётся в обычное русло. Но для девочки это не проблема: она всё равно продолжает заниматься.