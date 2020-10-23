Европарламент проголосовал за новую сельскохозяйственную политику

Единая сельскохозяйственная политика Евросоюза помогает агропромышленным комплексам, большим и малым фермам и крестьянам-единоличникам, где они остались. На это уходит львиная доля бюджета ЕС - более трети его расходной части.

После нескольких лет переговоров с участием Европейских Парламента и Совета эта политике обновлена, аграрный сектор решено сделать более эффективным, экономным и чистым.

За это проголосовало в пятницу большинство евродепутатов.

Из ассигнований на сельское хозяйство 10% пойдёт на улучшение ландшафта и сохранение биоразнообразия, 35% на меры, связанные с окружающей средой и климатом. Кроме того будут прямые платежи экологическим проектам.

Однако члены зеленых партий считают, что этот план не идет достаточно далеко:

«Фермерство сегодня, особенно индустриальное и массовое выращивание скота— это разрушительная сила, но оно может быть частью решения проблемы климата, - сказал австриец Томас Вайц. - Необходимо сокращать выбросы углекислого газа в атмосферу, но можно уменьшать его содержание в почве, если заменить искусственные удобрения натуральными. У сельского хозяйство есть огромный потенциал, чтобы способствовать достижению климатической нейтральности. Я должен сказать, что этот шанс только что был упущен».

Другие проголосовали за новую политику, считая, что она поддерживает европейских фермеров, благополучие страны и традиционный уклад.

«Я иногда думаю здесь, в Брюсселе, что мы слишком сосредоточились на проблемых климата и защиты окружающий среды, а ведь сельскохозяйственная политика всегда была в основном экономической, - сказал итальянский правоцентрнист Герберт Дорфманн. - Нам нужно найти баланс между интересами фермеров с одной стороны и интересами граждан и потребителей с другой. Кстати, я считаю, что на потребителях лежит огромная ответственность. Они часто говорят нам, что хотят больше чистых, органических продуктов, местной еды, товаров устойчивого земледелия. А потом они идут в супермаркет, чтобы покупать всё самое дешевое. Так это не работает."

Победу одержал в Брюсселе «вегетарианский бургер» и растениеводство. Евродепутаты отклонили предложение ограничению использования таких слов, как колбаса, котлета и стейк только мясными продуктами. С другой стороны, продаваться как молочные продукты могут только те, что содержат молоко, к примеру масло или йогурт.

Реформа Единой сельскохозяйственной политики должна вступить в силу в 2023 году. До тех пор Европейский Совет и Парламент ещё могут изменить в ней некоторые детали.