Новую Единую аграрную политику ЕС утвердить не удалось

Депутаты Европарламента и министры сельского хозяйства стран членов ЕС не смогли прийти к соглашению по новой Единой аграрной политике ЕС, призванной обновить сектор, сделать его более эффективным, экономным и экологически чистым с 2023 года. Евросовет заявил, что после трёх дней переговоров "ряд важных вопросов остался нерешённым. Поэтому было решено отложить обсуждения до следующей встречи европейских министров сельского хозяйства в июне".

План по обновлению Единой аграрной политики был принят Европарламентом в октябре 2020 года. Было решено выделить 10% из статьи бюджета, идущей на сельское хозйство, на улучшение ландшафта и сохранение биоразнообразия, а 35% - на меры по защите окружающей среды и борьбе с изменениями климата. Предусмотрены и прямые ассигнования на экологические проекты.

"Зелёные" партии находят эти меры недостаточными, в то время как фермеры из разных стан ЕС устроили акцию протеста у Европарламента, заявляя, что международные соглашения негативно сказываются на сельском хозяйстве их стран. В Париже прошли бурные протесты французских фермеров, протестующих против ослабления сельскохозяйственной политики, которая, по их словам, будет несправедливо субсидировать фермерских гигантов за счет мелких производителей, что приведет к росту безработицы.