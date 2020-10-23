Беспилотники вируса не боятся: израильский опыт

Срочно доставлять лекарства и тесты, не опасаясь заразиться, способен беспилотник от израильской компании Simplex C2. Дрон с грузом до пяти килограммов приземляется на крышу Медицинского центра Зив в Цфате. Программу Simplex C2 сертифицировало израильское авиационное управление. Один оператор может "рулить" несколькими десятками таких дронов, летающих вне его зоны прямой видимости. В настоящее время беспилотники весом от 15 до 20 килограммов могут доставлять тысячи грузов на расстояние до пяти километров. В будущем планируется расширить дальность полётов и увеличить вес груза. Передовая для медицины технология может затем быть использована в таких областях, как сельское хозяйство и оборона.