Экзамен для Зеленского

Выборы депутатов в местные советы, а также глав муниципалитетов прошли в воскресенье на Украине. Их рассматривают как индикатор популярности президента Владимира Зеленского - результаты его партии покажут, как изменилось к нему отношение украинцев.

На прошедших ранее всеобщих выборах сторонники главы государства получили большинство мест в парламенте. Но последние опросы показали, что разочарование избирателей новыми лицами, череда скандалов, в которых оказались замешаны депутаты правящей партии "Слуга народа» и сомнительные успехи властей в борьбе с коронавирусом привели к тому, что рейтинг Зеленского и его соратников резко упал.

Экс-президент Украины лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко проголосовал вместе с женой Мариной, которая баллотируется в Киевсовет. Он сказал , что отдал голос "за силу, которая реализует движение Украины в Евросоюз".

После голосования избиратели могли по желанию ответить и на пять вопросов, вынесенных на всенародное голосование, в том числе о целостности страны, создании свободной экономической зоны в Донбассе и об отношении к свободной продаже каннабиса.

По данным экзитполов после закрытия избирательных участков на выборах в горсовет Киева лидирует партия нынешнего мэра столицы Виталия Кличко УДАР, она набирает 19,8% голосов. На втором месте - "Европейская солидарность" экс-президента Петра Порошенко, на третьем - пропрезидентская "Слуга народа" (10,2%). Следом идёт "Батькивщина" Юлии Тимошенко (8,6%).

Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" проходит в Киевсовет впервые, набирая не менее 7,7% голосов. 5%-ный барьер преодолевают также силы "Единство" Александра Омельченко (5,9%) и "Голос" (5,6%).