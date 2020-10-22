Напряжение в европейских больницах нарастает. Страны ЕС устанавливают антирекорды по числу заразившихся. В Португалии за сутки выявлено 2500 новых случаев — это второй самый высокий показатель за все время время пандемии.

В Бельгии госпитализированы 3000 человек. Власти заявляют, что если число больных будет расти нынешними темпами, то уже в середине ноября больным может не хватить коек.

Рекорд по числу заражений побит и в Италии — 16 тысяч случаев за сутки. Это в три раза больше, чем в пиковые моменты весной.