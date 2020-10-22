В Колорадо пожаром уничтожено почти 50 тысяч гектаров леса, и взять под контроль пока удалось только 5% пламени. Всего за сутки площадь возгорания увеличилась в шесть раз. Огонь распространяется на высоте в 2700 метров, хотя обычно в это время там уже идет снег.
Ситуация усугубляется из-за аномально высокой температуры и засушливой погоды. К тому же многие деревья оказались изъедены жуками-вредителями, что также способствует распространению огня.
Этот пожар по масштабу один из самых мощных за всю историю штата. Причины его возникновения пока установить не удалось.
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