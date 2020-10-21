Киргизия: сможет ли новая власть вывести страну из кризиса?Комментарии
ЦИК Киргизии назначил повторные парламентские выборы на 20 декабря. Голосование, прошедшее в октябре, было признано несостоявшимся из-за массовых протестов, которые привели к отставке президента. Центральная избирательная комиссия сообщила в среду, что новая дата была установлена единогласно.
После парламентских выборов 4 октября Киргизия переживает глубокий политический кризис. Выборы, на которых победили партии, близкие к тогдашнему главе государства Сооронбаю Жээнбекову, спровоцировали столкновения, в результате которых один человек погиб и 1200 получили ранения.
Результаты выборов были оспорены по подозрению в подкупе голосов. Но даже их отмена не стабилизировала ситуацию в стране и вынудила Жээнбекова сложить с себя полномочия. Его заменил 51-летний популист Садыр Жапаров, ранее освобожденный из тюрьмы своими же сторонниками.
Ранее Жапаров отбывал наказание по обвинениям в захвате заложника и попытке насильственного захвата власти в 2012 году. Сам политик назвал себя политическим заключенным. После освобождения парламент Киргизии со второй попытки утвердил Жапарова в должности премьер-министра, а Верховный суд вынес оправдательный приговор.
Парламенту Киргизии также предстоит назначить дату новых президентских выборов.
Недоверие силовых структур
Киргизию называют самой плюралистической и самой нестабильной страной в Центральной Азии. В 2005 и 2010 она пережила две революции, в результате которых президенты оказались в изгнании. В июне Алмазбека Атамбаева, предшественника Жээнбекова, приговорили к 11 годам заключения по делу о коррупции и незаконном освобождении криминального авторитета. Его освободили 6 октября вместе с другими политзаключенными, но затем снова задержали по подозрению в организации массовых беспорядков.
По мнению доцента кафедры международного и конституционного права Киргизско-Российского Славянского университета Айдара Джумагулова, турбулентность киргизской политики в первую очередь связана с отсутствием реальных реформ.
Это привело ко второй революции в 2010 году, которая обнажила другую проблему политических элит в стране - отсутствие доверия к власти со стороны силовых структур. "После смены власти 2010-го года, виновными объявили сотрудников спецподразделений безопасности и других структур, - сказал Джумагулов. - Это системная ошибка. Силовики сейчас опасаются идти на какие то решительные действия в целях защиты главы государства, зная что те боятся взять на себя ответственность за действия силовых структур, которыми они командуют".
Именно это недоверие сыграло ключевую роль в нынешней смене власти. По мнению Джумагулова, киргизские элиты рассчитывали, что Жээнбеков продолжит исполнение своих обязанностей даже на фоне политического кризиса. Однако, с началом беспорядков большинство представителей силовых структур перешли на сторону протестующих, и Жээнбекову пришлось отступить.
"Ему (Жээнбекову) не удалось сформировать полноценную команду. Его окружили министры, которые не смогли определить и реализовать внятную политику. Большей части населения он запомнился тем, что применял какие-то карательные, репрессивные меры в отношении бывшего президента Атамбаева и его соратников", - подчеркнул эксперт.
Как будет развиваться ситуация?
Джумагулов считает, что с возвращением во власть Садыра Жапарова в Киргизии сложилась уникальная для страны ситуация: в руках одного человека, который стал одновременно и главой правительства и и.о. президента, сосредоточились фактически все ветви власти. "Теперь многое зависит от этой фигуры, - подчеркнул эксперт. - Человек десять дней назад был в статусе осужденного, находился в местах лишения свободы, а сегодня уже глава государства и глава правительства одновременно".
В октябре стало известно, что Россия перестанет оказывать Бишкеку финансовую поддержку, пока в Киргизии не стабилизируется политическая ситуация. Последний раз о публичной финансовой помощи стране сообщалось в прошлом году. Тогда Россия выделила Киргизии 30 миллионов долларов. По официальным данным, с 2012 года Москва предоставила Бишкеку безвозмездные гранты на сумму более $250 млн. На фоне второй волны коронавируса и обвала в экономике и без того небогатой страны перед Жапаровым встала очень сложная задача.
"И парламентские, и президентские выборы обнажат проблемы межрегиональных отношений, экономические проблемы и так далее. Все-таки сосредоточением власти в руках одного человека, мне кажется, этим все не закончится. Процессы, особо острые процессы политические, политико-правовые, экономические будут продолжаться", - добавил Джумагулов.