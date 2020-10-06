Протесты в Бишкеке: сотни пострадавших

Число пострадавших в результате вспыхнувших в Бишкеке протестов составило почти 600 человек, около 150 были госпитализированы. Эти цифры называет киргизский минздрав.

Утром во вторник стало известно, что манифестанты захватили столичную мэрию. Эта информация исходит от градоначальника Бишкека.

На стихийном митинге манифестанты потребовали освободить тех, кого, кого они называли политзаключенными, из тюрем на свободу уже вышли экс-президент Атамбаев, экс-премьер Исаков, а также два бывших депутата.

Накануне на акцию протеста на центральной площади Бишкека вышли представители партий, потерпевших поражение на парламентских выборах. К вечеру численность протестующих достигла, по официальным данным, от 5 до 6 тысяч человек.

Выборы в парламент страны проводятся только по партийным спискам.

Больше всего мандатов - это примерно 26 % голосов, и снова по предварительным официальным данным - получила партия, поддерживающая нынешнюю власть в республике.

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков сегодня в 11 утра по местному времени намерен принять лидеров всех 16 политических объединений, участвовавших в выборах.

Пресс-служба Жээнбекова сообщила, что глава страны рекомендует ЦИК изучить результаты голосования "вплоть до их аннулирования".